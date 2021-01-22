متابعة 1400 حالة بالمبادرة الرئاسية للعزل المنزلي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 1400 حالة بالمحافظة خلال الأسبوع الأول للمبادرة، وتنوعت الخدمات ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، وذلك للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي الذي تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.

لافتاً إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقاً للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي إطار آخر، أعلن مستشفى عزل كفر الدوار خروج 8 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تعافيهم من المرض، حيث جاءت نتائجهم سلبية، بعد فترة علاج ورعاية داخل المستشفى، تراوحت بين 14 و25 يوماً.

وسادت حالة من السعادة بين أعضاء الفريق الطبي بمركز العزل، سواء من الأطباء أو التمريض، لحظة خروج المتعافين، كما توجهوا بالدعاء للمولى عز وجل بالشفاء التام والعاجل لجميع المرضى، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.