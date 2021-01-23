لو معندكش دخل.. مساعدات ومنح تقدمها الدولة للأسر المحتاجة

تقدم الدولة عددا من المنح والمساعدات المالية، للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار خدمات التكافل والرعاية الاجتماعية التي توليها الدولة لهم، امتدادا لدورها في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، المنح والمساعدات المالية التي خصصتها الدولة للأسر الأكثر احتياجا، يأتي على رأسها مساعدات تكافل وكرامة، منحة العمالة غير المنتظمة، المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا من بنك ناصر، مساعدات وزارة الأوقاف المادية للأسر الفقيرة، وإعانة البطالة.

المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.

الفئات المستحقة للمساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أسرة المريض.

ـ الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل».

ـ الأيتام.

ـ أسرة المعاق.

ـ الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

ـ الأسرة التي لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات .

ـ الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

ـ الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

ـ الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه شرب نقية بمنزلها .

منحة العمالة غير المنتظمة

كان من المقرر أن تُصرف المنحة لمدة 3 أشهر فقط منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت مد صرف المنحة، شريطة تحديث البيانات الخاصة بهم.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- تقوم وزارة الاتصالات بإرسال رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصي، وقبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

- يتوجه المستحق لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية.

- يقوم باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

إعانات نقدية من وزارة الأوقاف للفقراء والأرامل والمطلقات

تقدم وزارة الأوقاف مساعدات مادية للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الهمم، بعد استيفاء الشروط والأوراق الخاصة بالمتقدمين.

وتقدم الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بالوزارة، المساعدات العينية والمادية على 4 دفعات في العام خلال عيدي الفطر والأضحى والفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتحدد إدارة البر حجم المساعدات عن طريق بحث اجتماعي يجريه الباحثون الاجتماعيون العاملون بالوزارة، وإدارات البر في المديريات التابعة لها بالمحافظات.

كما تقدم الأوقاف، إعانات في حالات الوفاة والطلاق والزواج «شريطة ألا يمر على قسيمة الزواج أكثر من 6 أشهر»، وتتراوح إعانة الزواج بين 3000 و3500 جنيه.

وتخصص الوزارة مبلغ 24 مليون جنيه للإعانات النقدية التي تصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة وفق ظروف كل حالة، بناء على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، هذا إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبًا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

مساعدات تكافل وكرامة من وزارة التضامن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات تكافل وكرامة، حيث تكون مساعدات «تكافل» مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن «يوم وحتى 18 سنة»، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم.

أما «كرامة» فهو استحقاق فردي، يستهدف الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الاعاقة، أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

التفاصيل الكاملة لإعانة البطالة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن، حقيقة استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، حيث أعلنت الوزارة مع مطلع عام 2020، بدء سريان قانون التأمينات الجديد، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وتضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.

حيث أن بدل البطالة لا يستمر بعد إيجاد عمل، كما يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، كما أن التعويض يصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.