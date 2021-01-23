غلق مسجد ببورسعيد بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، غلق مسجد الرحمن بمحافظة بورسعيد، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا، محذرة من أنها ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم بهذه الإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بناء على ما ورد أمس الجمعة من مديرية أوقاف بورسعيد بشأن عدم التزام رواد مسجد «الرحمن» بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد بالإجراءات الاحترازية، فإن لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة قررت غلق المسجد لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تحذير لرواد المساجد

كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وأهابت برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله عز وجل، مختتم حديثها بالدعاء بقولها: «نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء ، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء».

غلق المساجد

يُذكر أن مصادر بوزارة الأوقاف، كشفت عن قيام لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفتح ما يزيد عن 95% من المساجد المغلقة جزئيًا على مستوى الجمهورية، بعدما قررت اللجنة ألا تزيد مدة غلق أي مسجد عن 15 يومًا، حيث يتم أخذ التعهدات على رواد المساجد والإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.

وبحسب تقارير لجنة كورونا، المعلنة عبر موقع وزارة الأوقاف، تم فتح 41 مسجدًا على مستوى الجمهورية حتى اليوم، فيما أكدت المصادر لـ«الوطن»، أن عدد المساجد المغلقة تزيد عن 61 مسجدًا، وهناك مساجد تم فتحها من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا، لكن لم يتم الإعلان عنها للإعلام.