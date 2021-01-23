«الخرفان» وقِّعت «الجيران في بعض» بالشرقية: «مين اللي أكل الزرع»

قيل إنَّ «الشراقوة أهل الكرم»، وقيل أيضًا «الشراقوة عزموا القطر»، مقولتان شائعتان عن تلك المحافظة المعروف عن أهلها السخاء، لكن ما حدث في إحدى قرى «فاقوس» خالف الشائع، هنا كانت عائلتان على موعد مع خلاف واسع والسبب حفنة من مزروعات أحد الحقول الخاصة بإحدى الأسر، تسللت إليها أغنام تابعة لجيرانهم.

مشاجرة كبيرة نشبت بين الأسرتين، وصلت حد التهديد بالقتل والاستيلاء على الممتلكات لكن دون حدوث أي إصابات، الأمر لم يقف عند هذا القدر، أمسك أحدهم بهاتفه وظل يسجل كل ما دار في الخلاف، وهو ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

تهديد بالقتل على السوشيال ميديا

وفق التحريات، فإن الأسرتين تربطهما الجيرة، والمتورطون في المشاجرة هم: عامل وزوجته (طرف أول)، و3 أشخاص (طرف ثاني)، والسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة كبيرة، بعد اكتشاف عامل وزوجته دخول أغنام (الطرف الثاني) قطعة أرض زراعية مملوكة لهم وإتلاف المزروعات، فتوجه العامل لمعاتبة جاره، وحدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت فيها زوجة العامل، بينما استعان الآخر بأقاربه لمعاونته على إنهاء الخلاف لصالحه.

«لم يحدث»، نتيجة توصلت لها تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بعد فحص ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يفيد تعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتها، على خلفية الواقعة.

القبض على الخمسة المتهمين

أُلقي القبض على المتهمين من الطرفين، وهم عامل وزوجته من جانب، 3 أشخاص من جيرانهم من جانب ثاني، وأُحيل المتهمون للنيابة التي تولت التحقيق مع المتهمين الذين أقرّوا بصحة ما ورد في التحريات.