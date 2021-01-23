الأزهر عن حكم إخفاء وفاة الميت بكورونا للصلاة عليه بالمسجد: ذنب عظيم

أجاب الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بـالأزهر الشريف، على سؤال لجريدة «الوطن»، حول هل موتى كورونا يُصلى عليهم بالمسجد أم في الخلاء؟ وما حكم من أخفي سبب وفاة الميت بكورونا للصلاة عليه بالمسجد؟ وذلك في ظل تصاعد الموجة الثانية للفيروس وتزايد أعداد مصابي كورونا.

الصلاة على موتى كورونا بالمسجد

وحول حكم من أخفى وفاة الميت بكورونا للصلاة عليه بالمسجد؟ أجاب «عبدالحميد» بقوله: «من مات له قريب بسبب وباء كورونا وأخفى عن الناس أنَّه قد مات بهذا المرض المعدي، وتسبب ذلك في إصابة أحد من الناس، فقد أتي بذنب عظيم، لأنه قد تتسبب في إلحاق الضرر وإصابتهم بهذا المرض العضال، فليعلم أنَّه شرعا يتحمل جرم هذا الفعل وسيحاسبه الله عز وجل علي اقترافه لهذا الذنب».

عضو لجنة الفتوى أكّد لـ«الوطن» أنَّ الشريعة الإسلامية امتازت بأنَّها تسع كل النوازل وكل الامور المستجدة، ففي مثل هذه الأحوال والظروف وفي ظل هذا الوباء المنتشر في كل البلاد وجب على المواطن أنَّ يعلم أنه إذا مرض إنسان وتوفي بسبب وباء مرض كورونا وقد أجمع الأطباء على أن هذا المرض معديًا، وترتب على ذلك صعوبة تغسيل المتوفي به او حمله أو تشييع جنازته أو الصلاه عليه في الأماكن المغلقة، إلا بوسائل وتدابير احترازية معينة، يعرفها ويقدرها الأطباء وحدهم، فقد وجب على الجميع الالتزام بما فرضته تلك الجهات المختصة.

كيفية الصلاة على متوفي كورونا؟

وإذا تعذرت الصلاة على الميت في المساجد بسبب منع العدوى، للمحافظة على فإنَّه يلزم من توفي أحد اقاربه بكورونا أن يمنع الصلاة عليه في المسجد ويصلي عليه في الخلاء، طالما قرر الأطباء وقررت الجهات المختصة هذا الأمر الأبعد أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفق ما ذكره عضو لجنة الفتوى.

وتابع: «حتى لو تعذر على الناس الصلاة في الخلاء بسبب التزاحم أو كثرة العدد والخوف من انتشار العدوى، فانه يجوز أن يصلى على الميت على قبره فرادى، ولو تعذر هذا الأمر أيضًا، صلى الإنسان منا على الميت من مكانه المتواجد فيه سواء كان بيته أو غيره من الأماكن، وهذا كله منعًا لتفشي الإصابة والمحافظة على النفس البشريه التي أمرت شريعة الإسلام بالمحافظة عليها بشتى الطرق والوسائل».