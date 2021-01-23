«البلوك» عقاب ريهام عبدالغفور لـ مُعجب هددها بالقتل عبر السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور، محركات البحث الشهير «جوجل» بعد ساعات من ظهورها ضيفة في برنامج «من الدوبليكس- أبلة فاهيتا» عبر شاشة قناة on، بصحبة زوجها وهي المرة الأولى التي يظهران فيها سويًا بصحبة بعضهما البعض.

تحظى ريهام عبدالغفور، بعدد كبير من المتابعين عبر حساباتها بـ«السوشيال ميديا»، وإشادات دائمة لأعمالها الفنية التي جسدت من خلالها أدوار الخير والشر بأساليب مختلفة، وأحيانًا يتطور الإعجاب لأمر غير سوي، حيث كشفت في لقاء سابق عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من أحد معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعلها تواجه هذه النوعية من الرسائل بعمل حظر «بلوك» لهؤلاء المعجبين، وعدم أخذ الأمر على محمل من الجد.

بدأت حياتها الفنية عام 2000

ريهام عبدالغفور، تنتمي لعائلة فنية باعتبارها ابنة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي شغل منصيب نقيب المهن التمثيلية لعدة دورات، وورثت عنه حب الفن والإخلاص لمجال التمثيل.

بدأت حياتها الفنية مع بداية الألفية الجديدة من خلال الجزء الثاني لمسلسل «زيزنيا» أمام يحيى الفخراني، فردوس عبدالحميد، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج جمال عبدالحميد، ومسلسل «العائلة والناس» أمام كمال الشناوي، يوسف شعبان، إخراج محمد فاضل، و«حديث الصباح والمساء» عن رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، بخلاف «رمضان كريم، القيصر، حكاية ربع قيراط، أفراح القبة، لاتطفئ الشمس، الداعية، شيخ العرب همام، الريان، مسألة مبدأ، من غير ميعاد، العمة نور، فارس بلا جواد،الحقيقة والسراب».

قدمت عدد من الأفلام بداية من 2002

وعلى شاشة السينما، قدمت ريهام عبدالغفور، أولى أفلامها عام 2002 «صاحب صاحبه» أمام محمد هنيدي، وأشرف عبدالباقي، وفيلم «سحر العيون» أمام عامر منيب، نيللي كريم، حلا شيحة، و«ملاكي إسكندرية» أمام أحمد عز، غادة عادل، و«جاي في السريع» أمام ماجد الكدواني، و«حريم كريم» أمام مصطفى قمر، داليا البحيري، ياسمين عبدالعزيز، بسمة، علا غانم، و«جعلتني مجرما» أمام أحمد حلمي.