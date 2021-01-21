نيسان تكشف عن شاحنة كهربائية توفر كل مطلبات الحياة: مطبخ وثلاجة

كشفت شركة نيسان، اليوم، عن شاحنة e-NV200 Winter Camper الكهربائية بالكامل.

وصممت e-NV200 Winter Camper لزيادة الإثارة إلى أقصى حد، مع تقليل التأثير البيئي، وتجمع بين إثارة القيادة الكهربائية وروح الحياة البرية، مع مجموعة من ميزات القيادة ونمط الحياة المصممة حسب الطلب؛ فهي مهيأة للتعامل مع التضاريس الصعبة.

وتعد مجموعة Nissan Camper Technology Luxury Kit المخصصة المتوفرة في أوروبا لشاحنة e-NV200 القياسية، والأخرى الركاب e-NV200 Evalia، تزيد من الراحة، وتعدد الاستخدامات لحياة الاكتفاء الذاتي.

ويمكن للألواح الشمسية الموجودة على السطح، إعادة شحن حزمة الطاقة 220 فولت على متن السيارة.

ويجعل المطبخ المتكامل والثلاجة والقابلة للطي والزجاج المعزول الحياة على الطريق المفتوح ممكنة في أي بيئة.

وتساعد سلسلة ترقيات العربة الشتوية e-NV200 في التغلب على أسطح الطرق الصعبة، وتوفر الإطارات الممتازة للطرق الوعرة زيادة في ارتفاع الركوب قوة جر مثالية، وخلوصا أرضيا في الوحل أو الثلج.

وتأتي المصابيح مزدوجة مثبتة على قضيب فولاذي مقوى في المقدمة لضمان أقصى قدر من الرؤية، وتوفر واقيات «الطين الأمامية والخلفية للشاحنة، ودخول الأبواب والقضبان الجانبية والحصائر المطاطية» الحماية والراحة.

واستنادا إلى e-NV200 Evalia، تستفيد e-NV200 Winter Camper من تقنية مجموعة نقل الحركة الكهربائية المثبتة من نيسان، وتوفر وحدة الطاقة قوة ونطاقا محسنين، مع عزم دوران وتسارع فوريين.

ويوفر الوضع B الموفر للطاقة، بينما مثيله الاقتصادي يمنح الشاحنة فرملة متجددة محسنة، واستهلاكا أكثر كفاءة للطاقة الكهربائية.

وقال ديمتري بوسوركين، المدير العام لقسم المركبات التجارية الخفيفة في نيسان أوروبا: «يتعلق التنقل الكهربائي بتقديم تجربة مثيرة خلف عجلة القيادة، مع الحفاظ على تأثيرنا على البيئة»، مؤكدا: «تعتبر شاحنة Nissan e-NV200 Winter Camper النموذجية تعبيرا متفائلا عن مستقبل التنقل بدون انبعاثات».