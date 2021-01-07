نيسان ترفع سعر Kicks 2021 الجديدة كليا: يبدأ من 20.595 دولار

رفعت نيسان سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Kicks 2021 المحدثة حديثا ببضع مئات من الدولارات، بسعر يبدأ من 20.595 دولار؛ إذ زاد سعر 2021 Kicks بمقدار 430 دولارا عن نظيرتها لعام 2020، ما يعني أنها تظل من بين أرخص سيارات الدفع الرباعي الجديدة التي يمكنك شراؤها في عام 2021.

ويجذب السعر الأساسي لطراز 2021 المشترين من طراز Kicks S للمبتدئين، والذي يستفيد من المصابيح الأمامية المحدثة والمصابيح الخلفية والواجهات.

جدير بالذكر أن Kicks تضيف توافقا قياسيا مع Apple CarPlay و Android Auto إلى نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات لعام 2021.

تأتي التغييرات الأكبر على طرازات Kicks الأعلى هذه لعام 2021 بإعداد معلومات وترفيه جديد بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات (أكبر بقياس 1.0 بوصة من العام الماضي)، وهو تصميم مُعاد تصميمه وحدة تحكم مركزية مع مسند ذراع مدمج، وفرامل انتظار تعمل بالكهرباء، ومكابح قرصية خلفية بدلا من الأسطوانات الخلفية التي كانت نيسان تناسبها سابقا في جميع طرازات Kicks.

كما كان من قبل ، فإن جميع أنواع أصغر سيارات الدفع الرباعي من نيسان هي ذات الدفع بالعجلات الأمامية فقط.

وبالمثل فإن المحرك رباعي الأسطوانات سعة 122 حصانا سعة 1.6 لترا، وناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار (CVT)، بمثابة المصدر الوحيد لتحفيز هذا الطراز، وستطرح نيسان كيكس 2021 للبيع في فبراير.