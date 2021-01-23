ضبط 3 بحوزتهم مخدرات بالقاهرة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة القاهرة، عن كشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية صاحب الصورة المشار إليها، حيث اتضح أنه يقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض (مطواة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

وفى ذات السياق، تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى، وتمكنت من ضبط عاطلين، وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر - كمية من الحشيش المخدر – مبالغ مالية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط عامل، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة (الحشيش، والشابو، والهيروين) إضافة إلى أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.