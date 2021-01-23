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محمود مسلم

ضبط 3 بحوزتهم طائرات بكاميرات تصوير بالقاهرة

كتب:

الوطن
12:05 م | السبت 23 يناير 2021
المتهمين

المتهمين

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط طائرات «درون» بدون تصريح بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير «درون» غير مصرح بتداولها داخل البلاد للبيع، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه مصور وبحوزته الطائرة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بشراء الطائرة المضبوطة من أحد الأشخاص عبر موقع «فيس بوك» بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية، كما أرشد عن مصور آخر يحوز ذات الطائرة، وأنه يستخدمها فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته مصور وبحوزتهما الطائرة المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للطائرتين بقصد استخدامهما فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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