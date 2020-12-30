القباج: تسليم أول دفعة للمستفيدين من «المحروسة 1و2» الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية، في تسكين أكثر من 3 آلاف أسرة لمكافحة العشوائيات، والوزارة تعمل على مشروعي «المحروسة 1»، و«المحروسة 2»، وهي في سبيل الانتهاء من تجهزيهما، وسيتم تسليم أول دفعة الأسبوع المقبل بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مشددة على أن الوزارة تحاول توظف صغار المنتجين، لإنتاج مستلزمات هذه الغرف، لتجهيزها وفي الوقت ذاته، إيجاد فرص عمل لصغار المنتجين، وهذا بالتعاون مع صندوق الإسكان والهيئة الهندسية، وتقوم الوزارة بالفرش والتأثيث، وتعمل على التوعية للتغيير الإيجابي للسلوكيات الخاصة بهذه المجتمعات.

مكافحة الإدمان والتدخين

وأضافت «القباج» في لقاء خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن الوزارة تقود حملات لمكافحة التدخين والإدمان، إضافة لحملة «2 كفاية» التي تهدف لتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، مشددة على أن التدخلات تتقاطع مع بعضها لتكمل بعضها البعض، وتحقق حياة أفضل للمواطنين.

مشروع الأسر المنتجة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بالنسبة لمشروع الأسر المنتجة، فإن الوزارة وصلت إلى 9 معارض على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي، وكانت الوزارة تطمح في الوصول إلى المزيد من المعارض هذا العام، ولكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تعطيل هذا الأمر، ولكن الوزارة تعمل على دعم هذه الأسر، وهذا يوفر فرص عمل، ومساعدة في التسويق وغيرها، ولكن هناك تعثر في مراكز التكوين المهني، لأن الوزارة تسعى إلى نقلة لتحديث المهن والمناهج، وتدريب المدربين، والعام 2021 قد يحمل المزيد من الإنجازات في هذا الملف.

وأوضحت الوزيرة، أنهم كان لهم دورا كبيرا في جائحة فيروس كورونا، ووصلت المعونات إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما فيها الأسر تحت خط الفقر، وليس المستفيدين من برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».