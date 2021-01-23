«الله عليك يا ريس».. هاني يونس يستعرض بالصور الإنجازات الجديدة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، مجموعة من الصور تظهر عددا من المشروعات التي جرى تطويرها قبل وبعد التطوير، وذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «الله عليك ياريس، إديتوهالنا كده، لكن إحنا خليناها كده، تحيا مصر».

وظهرت في الصور التي نشرها هاني يونس مشروعات الأسمرات 3، ومشروع بشاير الخير، منطقة روضة السيدة، ومشروع تطوير منطقة عشش الصيادين برأس البر، ومشروع تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة.

كما تضمنت المشروعات «سكن كريم» ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية للقرى، وإنشاء وتطوير المراكز الشبابية والوحدات البيطرية، ورفع كفاءة الطرق، وتبطين الترع، إضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال التدريب الحرفي «مبادرة مهنتك مستقبلك».

وتضمنت المشروعات التي عرضها هاني يونس المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، الوضع الراهن والمخطط للمراكز من حيث المنازل والوحدات الصحية ورصف الطرق الداخلية انترلوك، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن إطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لا تأتي من قبيل المصادفة ولا الفكر التلقائي.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «في هذه المشروعات أخذنا بنفس الفكر المنهجي العلمي التي اتبعته العديد من الدول النامية، وكانت ظروفها تتشابه مع ظروفنا وحققت على مدار العقود الأربعة الماضية طفرة هائلة في التنمية على غرار دول شرق آسيا».

وتابع رئيس الوزراء، أنَّ هذه الدول بدأت التنمية بوضع رؤية شاملة وترجمتها على الأرض إلى مخطط إستراتيجي نفذته من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، وهو ما بدأته مصر من خلال رؤية 2030، إذ جرى إعدادها بمجرد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014.