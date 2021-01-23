صاحب أشهر «قفا».. قيادي إخواني بأمريكا يحمي ظهره بحيلة جديدة (صورة)

لجأ القيادي الإخواني بهجت صابر، الهارب في أمريكا، صاحب أشهر «قفا»، إلى حيلة جديدة لحماية «قفاه»، بعد واقعة ضربه على الهواء بـ«القفا»، خلال بث مباشر له، كان، كعادته، يهاجم فيه الدولة المصرية ومؤسساتها، ليلجأ لحيلة جديدة لحماية ظهره.

وبدأ بهجت صابر، في الظهور مؤخرًا، عبر فيديوهات تحريضية جديدة، حيث استخدم «شمسية» لحماية ظهره، وهو ما جعله مادة للسخرية من قبل المصريين، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بهجت صابر ركب لقفاه شمسية».

فضائح بهجت الجنسية

وارتبط اسم صابر، خلال الفترة الماضية بالعديد من الفضائح، حيث ظهر مؤخرًا في مكالمة جنسية مسربة تحدث خلالها مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطالبها بممارسة الرذيلة، وظل القيادي الإخواني يلح على الفتاة، كي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت وذلك قبل حلول شهر رمضان، وهو ما أصاب الفتاة بالدهشة، متسائلة: «لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟»، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟ وهو ما تلعثم القيادي الإرهابي في الرد عليه.

وترجع واقعة ضرب القيادي الإخواني الهارب في أمريكا، إلى أنه كان يتحدث في فيديو بث مباشر أثناء تناول طعامه، وبينما يتحدث ويأكل جاء أحد الشباب الذي ظّل يقترب منه حتى غافله وضربه بـ«القفا» ثم فرّ هاربا، وبعدها حاول «صابر» اللحاق به، ولكنه لم يستطيع ليعود مرة أخرى للبث المباشر.

قفا أحمد المغير

وليست واقعة الاخواني الهارب في أمريكا، هي الأولى من نوعها، حيث اعتادت قيادات الجماعة الإرهابية على التعرض للضرب بـ«القفا» بين حين وآخر، ففي عام 2013، كان هناك «قفا» شهير، تعرض له أحمد المغير، أحد أبرز عناصر الجماعة الإرهابية، أثناء وجوده في احدى التظاهرات حيث قامت سيدة بضربه على «القفا»، وتم تصويره وانتشر وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.