النائب أحمد جعفر: السمك المصري ببركة غليون مطلوب في أوروبا

قال النائب أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، عضو مجلس النواب، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن المشروع يضاف إلى سلسلة المشروعات التنموية في الاستزراع السمكي منذ 2017، ولا سيما مشروعات بركة غليون ومشروعات قناة السويس.

وأضاف أحمد جعفر خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، مشروعات الاستزراع السمكي لصالح المواطن، وتسهم في الحفاظ على ثبات الأسعار، ومنع ارتفاعها في السوق المصرية، حيث وصل سعر البلطي يتراوح ما بين 18 لـ 22 جنيها في أسواق الجملة، وفي الأسواق الشعبية يتراوح ما بين 23 و25 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية عضو مجلس النواب، إلى أنه يوجد فجوة تقدر بـ 25% من الاستهلاك المحلي، ولا بد من حل المشكلات المتواجدة في القطاع، والرئيس السيسي يعمل على حلها لسد الفجوة، مضيفًا أن المزارع السمكية الجديدة تنتج أسماك على أعلى مستوى والسمك المصري مطلوب في العالم.

ولفت رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية إلى أن منتجات الأسماك في بركة غليون جزء منها يتم تصديره، وهو مطلوب في أوروبا، وجزء آخر يخصص للسوق المحلية، نظرا لأنها أنشأت على أحدث طراز، منوها أن الاستزراع السمكي صناعة مكلفة.

من جانبه قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج إن الافتتاحات اليوم شيء مشجع، وخطاب الرئيس السيسي أثناء افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي يمتاز بالشفافية والمصارحة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «النهاردة الريس كان بيتكلم مع الشعب من القلب وبيقولهم إن الدولة بتبذل جهد عشان يبقى عندنا محاور للتنمية المستدامة مش زي التنمية اللي كنا بنسمعها زمان».