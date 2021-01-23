بنك فيصل الإسلامي يفتتح فرعاً جديداً بمنطقة المقطم

افتتح بنك فيصل الإسلامى المصرى فرعاً جديداً لخدمة أهالى منطقة المقطم بالقاهرة، وبذلك يصل العدد الإجمالى للفروع العاملة داخل الجمهورية إلى 37 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظات الرئيسية، حيث يأتى هذا فى إطار سعى البنك للتوسع فى إتاحة التمويلات الإسلامية وتقديم خدمات التجزئة المصرفية لعملائه وتوسيع دائرة نشاطه، والوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

«أبوموسى»: جهزنا الفرع الجديد بأحدث التقنيات العصرية ليتواكب مع تطلعات العملاء

وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن الفرع الجديد تم تجهيزه بأسلوب عصرى، وتم انتقاء أفضل الكفاءات المصرفية للعمل به، بعد إعدادهم وتلقيهم التدريب الكافى، وذلك بهدف ضمان وتأكيد إتاحة الخدمات المصرفية للعملاء بأحدث تقنيات العصر وبمستوى راقٍ يتواكب مع ريادة البنك للصيرفة الإسلامية داخل السوق المصرية، وبما يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين معه بمختلف الفئات من أجل دعم مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتعزيزه وتطويره.

وأضاف: «رغم أن شبكة فروع البنك وصارفاته الآلية أصبحت تغطى جميع المحافظات، فإن الشهور القليلة القادمة سوف تشهد افتتاح فروع جديدة، يأتى فى مقدمتها فروع الرحاب، والعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، وبنى سويف، وشبين الكوم».

وأوضح أن إجمالى أصول البنك فى نهاية عام 2020 وصل إلى 114.9 مليار جنيه، فيما بلغت الأموال تحت الإدارة -المتمثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية- ما يعادل 96,9 مليار جنيه، حيث تتوزع هذه الأرصدة على أكثر من 1.8 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه، كما بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار ما يعادل 104,8 مليار جنيه.