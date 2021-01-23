وزير الزراعة: حصر الثروة الحيوانية بلغ 3.8 مليون رأس

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحصر للثروة الحيوانية ولأول مرة بشكل ميداني في جميع محافظات الجمهورية أسفر عن عدد رؤوس بلغ 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلي.

وأضاف القصير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أن هذا الحصر ساعد في تحديد احتياجات البلاد من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة.

وتابع أنه جرى وضع خطة لتغطية الاحتياجات من اللحوم في بداية عام 2020 على أساس هذا الحصر، موزعة ما بين الإنتاج المحلي الذي كان متوقعا بالإضافة إلى المستورد، انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي التي كانت متوقعة تصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الثروة الحيوانية والمشروع القومي للبتلو وما تم من التحسين الوراثي فقد انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%.