في 22 نقطة.. تعرف على التنسيق الموحد للجامعات الخاصة

أيام وينطلق التنسيق الإلكتروني الموحد للتسجيل والتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التنسيق الموحد، وذلك في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى تحقيق النزاهة والشفافية بين جميع الطلاب الملتحقين ومنع تدخل العنصر البشري في عملية الاختيار.

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة:

ـ من المقرر أن ينطلق خلال شهر فبراير المقبل

ـ متاح لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل بالكليات مجاناً

ـ الموقع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات

ـ الموقع متاح للتسجيل والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

ـ المصروفات للكليات متاحة للطلاب أمام خانة كل كلية وشعبة يرغب الطالب الالتحاق بها

ـ التنسيق على 3 مراحل مثل تنسيق الجامعات الحكومية

ـ الأولوية في القبول للطلاب الحاصلين على مجموع أكبر في الثانوية بما يتماشى مع الأعداد المقررة لكل كلية

ـ 25 رغبة لكل طالب للتسجيل

ـ 3 أيام لكل طالب له حق التعديل في الرغبات منذ بدء التسجيل

ـ الموقع موحد لكل الجامعات الخاصة والأهلية

ـ الموقع يسري على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالتيرم الثاني للعام الجامعي 2020ـ2021

ـ لكل جامعة الحق في تحديد آليات و نوع اختبارات القبول المطلوبة وكذلك تحديد الكليات الواجب بها إجراء اختبارات قبول كشرط أساسي للالتحاق

ـ الجامعات تحديد طرق وأماكن السداد للمصروفات ولرسوم الاختبارات

ـ تنفيذ اختبارات القبول بدءاً من مارس المقبل للتيرم الثاني

ـ الجامعات تحديد القوائم التي اجتازت اختبارات القبول حتى يتسنى للموقع الاختيار من عموم المتقدمين

ـ الطالب مسئول مسئولية كاملة عن البيانات التي يدخلها للإلتحاق

ـ الطالب يسجل على الموقع من خلال إدخال بياناته مرتبطة بإيميل خاص به

ـ إعلان نتائج القبول من خلال نفس الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة

ـ 48 ساعة متاحة للطالب بعد إعلان النتائج لتقديم التظلمات أو تعديل الرغبات

ـ بعد مرور فترة التعديل والتظلمات يتم غلق الموقع وإعلان الأسماء النهائية للمقبولين

ـ سداد المصروفات الدراسية للمقبولين عن طريق الحسابات المخصصة من قبل الجامعات في البنوك المختلفة

ـ إذا لم يسدد الطالب خلال 48 ساعة من نتيحة القبول من حق الجامعة شطبه وترشيح طالب آخر وذلك بعد إخطاره برسالة على البريد الإلكتروني الخاص به وفي حال تأخره يحق للجامعة الشطب.