10 معلومات عن التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة: ينطلق بعد 19 يوما

باق من الزمن 19 يومًا، وتدشن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مطلع فبراير المقبل، الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، كخطوة أولى لتحقيق العدالة والشفافية في الإلتحاق بين الطلاب وتقليل فرص التدخل البشري في عملية اختيار الطلاب المتقدمين للإلتحاق وفقاً لمعايير المكفاء و التميز.

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن التنسيق الإلكتروني الموحد:

- موقع التنسيق الإلكتورني الموحد سيتمّ تخصيصه للجامعات الخاصة والأهلية.

- سيبدأ التطبيق بالعمل بالموقع الإلكتروني للتنسيق 1 فبراير المقبل.

- تدشين الموقع تجريبياً بداية من التيرم الثاني للتقديم بعدد من الكليات.

- النظام سيكون مماثل لنظام تنسيق القبول بالجامعات الحكومية على 3 مراحل تلقديم الطلاب.

- النظام سيكون لطلاب الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

- لكل طالب 25 رغبة كحد أقصى.

- قبول الطلاب سيكون وفقاً لأعلى مجموع في الثانوية العامة ووفقاً للأعداد المسموح بها بالكليات.

- الهدف من تدشين الموقع هو الوقوف على أي عيوب تظهر تمهيداً لتعميمه آخر العام.

- تمكين الكليات من استفاء أعداد الطلاب المخصصة لها.

- يهدف الموقع إلى تحقيق العدالة في التوزيع للأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

- يمنع تدخل العنصر البشري في عملية الإختيار بين الطلاب التي يحق لهم الإلتحاق.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة، الشهر الماضي، الإجتماع الدوري للمجلس، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالبرامج المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات الخاصة، بجانب العلمية التدريسية مما يسهم في تحسين مستوى تصنيف الجامعات عالمياً.

وأقرّ المجلس في جلسته نظام القبول الإلكتروني «التنسيق المواحد»، لتطبيقه على الجامعات الخاصة والأهلية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات، وتقليل فرص تدخل العنصر البشري في عملية الاختيار، كما أنَّه ياتي في إطار دور و توجهات الدولة بشأن التحول الرقمي.