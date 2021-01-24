عمرو أديب: ألمانيا فرضت على مواطنيها ارتداء كمامة شبه «بوز البطة»

علق الإعلامي عمرو أديب على ظهور كمامة جديدة تنقي الهواء والرذاذ أتوماتيكيا، قائلا: «ألمانيا عملت النهاردة حاجة غريبة أوي النهاردة، أنتو عارفين أحنا بنلبس الكمامة ممكن تكون قماش أو الطبية، النهاردة الألمان قالوا لأ، وعملوا كمامة اسمها (إف إف 2) شبه بوز البطة، بنت عم (N95)، فيها جوه الكمامة نفسها نوع من أنواع التطهير والتنقية للرذاذ في الداخل والخارج، ومحدش يلبس غير الكمامة دي».

وأضاف الإعلامي خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، «فيه دول مش بتهزر، الناس فيها مش بتلبس غير كمامة معينة، ومفيش غيرها، ولو مش لاقيها متنزلش من البيت، الناس مش بتهزر ومفيش مجال لـ (معلش) و(طيب بعدين)، والعالم كلة شغال على درجة أولى من الحماية سواء توفير اللقاحات أو توفير أنواع جديدة من الكمامات».

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة الإعلامي الشهير لاري كينج، قائلا إنه أجرى 50 ألف حوار، واستطاع أن يقابل العالم، حيث كان في البداية مذيع راديو في بداية الثمانينات، ثم انتقل لقناة «CNN» لمدة 25 عاما، وقابل كل رؤساء أمريكا عدا ترامب، وأصيب بكورونا في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن ميزة لاري كينج هي خبرته في طرح السؤال، حيث كان يطرحه بشكل قصير للغاية: «فيه مذيعين سؤالهم أطول من الإجابة»، كما أن ما يميزه عدم معرفة أحد توجهاته السياسية أو غيرها.