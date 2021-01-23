عمرو أديب يقترح عمل فرع جديد لأكاديمية الشرطة بالوجه القبلي والصعيد

اقترح الإعلامي عمرو أديب عمل فرع لـ أكاديمية الشرطة بصعيد مصر، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، قائلًا: «من المشروعات أن تكون هناك أكاديمية شرطة اخرى في الوجه القبلي في صعيد مصر، ومصر دولة كبيرة ومحتاجة دائما لضباط شرطة وحربية ومعرفش هذا الأمر يمكن يدرس أنه يكون فيه أكاديمية شرطة في الوجه القبلي».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر أمس الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، وكذا ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية في أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة في هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك السيد الرئيس أبناءه من طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار واستمع سيادته إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمأن على أحوالهم وتحدث مع عائلاتهم وذويهم وحرص على لقاء أهالي طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة خلال زيارته للأكاديمية، وقال الرئيس، خلال لقائه بالأهالي: «لما عرفت إن الكلية عاملة استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر على الدراسة، قلت فرصة أسلم عليكم، وأشكركم، بنفسي باسمي واسم كل المصريين متشكرين على إعدادكم لأبنائكم».متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.