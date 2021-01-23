عمرو أديب: الإخوان هيعلنوا عن «كيان جديد» بنفس الطقم القديم

علّق الإعلامي عمرو أديب، على قرب ذكرى ثورة 25 يناير، قائلا: «النهاردة 23 يناير قعدت أفكر كدة وقولت فين؟ أنا اليوم ده دايما عندي فيه طوارئ، 23 يناير بيقى فيه الشغل، ويالميدان، ويلا، والذكرى، بس لغاية الساعة 10 يوم 23 مفيش حاجة، وبحثت ودورت لقيت فيه، مش هيعدي 24 و25 يناير خالص».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، «هتسألني هو فيه إيه؟ أقولك أنا قولت لحضراتكم إن في عام 2021 كل حاجة بتتغير، هذا عام التغيير، 2021 مش زي 2020، والاشياء لن تستمر زي ما هي، والناس اللي قاعدة برا مصر وبتراقب مصر ابتدوا يغيروا شوية، لأن إقليميا ودوليا الدنيا بتتغير، قالوا هو احنا يا ولاد هنقعد في اسطنبول زي خيبتها؟».

وواصل: «عرفت أن الناس دي قرروا يرموا الشغل القديم ويعملوا شغل جديد، بكرة فيه كيان ثوري جديد، ما هو كل ما الدنيا تبوظ يرموا الكيان الثوري القديم ويعملوا كيان ثوري جديد، بقيادة نفس الناس، مكوّن من الثوار الليبراليين السياسيين والإخوان، مش بكلمكم على حاجة سرية، أنا بتكلم على معلومات».