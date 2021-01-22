عمرو أديب: البرلمان اتعمل عشان يحاسب الحكومة.. ومينفعش وزير يتقمص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء مجلس النواب في الفترة الأخيرة، بعدما عقد أكثر من جلسة مثل فيها أعضاء الحكومة أمامه، وكان على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشددًا على أنه يمثل الشعب المصري وليس الحكومة، وأنه ضد التطرف في الهجوم وضد ما أسماه بـ«القمص»، أي غضب الوزراء من الانتقادات الموجهة لهم في المجلس.

المجلس مش معمول عشان يخرج الناس من القسم

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «كل الوزراء يجب أن يذهبوا إلى مجلس النواب، وأن يردوا على أسئلة النواب، فمن يحاسب الوزراء غيرهم؟! من يحاسب السلطة التنفيذية، هذا عمل المجلس .. المجلس ده معمول عشان كدة، مش عشان لما ابنك يكون محبوس في القسم تكلم النائب يطلعه له، أو لما تكون عاوز تركب بلاعة زيادة في الشارع تكلم وزير المحليات يجيب لك بلاعة».

لازم أعضاء البرلمان يستحملوا بعض

وتابع: «مينفعش نزعل، ولازم أعضاء المجلس يستحملوا بعض، واقعة عبدالعليم داوود شفتها، وهو عبدالعليم كدة وله مواقف سابقة، وده بيحصل في المجلس إن الأقلية تهاجم الأغلبية، ومش كل ما حد يعمل كدة هنطلعه برة، أنا بتكلم عن مبادئ مش الواقعة دي».

وأردف: «البرلمان الماضي كان يسن القوانين، لكن وقت الرقابة والديموقراطية جاء، وإما أن يكون البرلمان مجلس نواب أو اتحادا قوميًا او الاتحاد الاشتراكي، الكل كان يوافق ويصفق وانتهى الأمر، لكن مصر لم يعد لديها حزب للحكومة، وأعضاء كثر في الأغلبية هاجموا بعض الوزراء، ولكن بموضوعية وعقلية وبالحقائق.. ومراقبة الحكومة مش حاجة تكسف ولا تزعل، ولازم البرلمان ياخد حق الشعب».