الأطباء بعد بدء تلقي لقاح كورونا: معترف به دوليا والتشكيك فيه جهل

قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، إنّ منح الأولوية للفريق الطبي للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) غاية في الأهمية، فهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، لذلك قررت وزارة الصحة البدء بهم في التطعيمات اليوم، خاصة العاملين في مستشفيات العزل الصحي.

وأضاف أبوبكر، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أكدت أنّ الأولوية في الحصول على اللقاح للفريق الطبي، وسيكون اختياريا وليس إجبارا لهم، موضحا أنّ الحصول على اللقاح ضروري، بالنسبة للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، فهم خط الدفاع الأول لمنع انتشار العدوى.

وأشار أمين صندوق الأطباء، إلى أنّ حملات التشكيك في كفاءة اللقاح الصيني تنم عن جهل: «لا نستطيع تشويه أي شيء جيد، فنحن أول دولة أفريقية حصلت على الفاكسين وثاني دولة عربية، علينا أن نثمّن جهود الدولة التي سعت إلى توفير اللقاح».

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أنّ اللقاح معترف به دوليا، وانتظرته البشرية كلها عام كامل، وهناك دول كبرى سعت لإنتاج اللقاح مثل ألمانيا وروسيا وأمريكا، وما تم إنتاجه من لقاحات، خضع لإجراء تجارب عديدة عليه لإثبات فاعليته.

وتابع أبوبكر، أنّه رغم سرعة انتشار الفيروس، إلا أنّ شراسته أقل من الموجة الأولى: «لما مناعة الأشخاص بتزيد قوة الفيروس بتقل، زي إنفلونزا الخنازير والطيور اللي اتحولوا لمرض موسمي من غير فاكسين».

طريقة الحصول على اللقاح للفريق الطبي

وعن طريقة الحصول على اللقاح للفريق الطبي، قال أمين صندوق نقابة الأطباء، إنّ الوزارة وضعت نظاما إلكترونيا لتوقيع من يرغب في الحصول على اللقاح وملء بياناته عبر المنظومة الإلكترونية، لحصر الأسماء وأماكن وجودها في مستشفيات العزل، خاصة الصدر والحميات، كي تتيح لهم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في موعدها.