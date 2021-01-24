«سعودي»: إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح البناء للتيسير على المواطنين

قال المهندس هشام سعودي، رئيس لجنة التصالح بنقابة المهندسين، ورئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد ورشة عمل، لوضع ضوابط استخراج تصاريح البناء تطبيقا لقانون البناء الموحد.

وأوضح سعودي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ورشة العمل تنظمها وزارات الإسكان والحكم المحلي والتعليم العالي بالتنسيق مع نقابة المهندسين لوضع الضوابط الخاصة بحوكمة منظومة استخراص تراخيص البناء بالتيسير المطلوب للمواطنين.

ورشة عمل

وأشار سعودي إلى أن هذه التيسيرات تعني تحديد إجراءات ومسؤوليات كل طرف بخصوص الواجبات العادية والمهام، فضلا عن تحديد المدد الزمنية لاستخراج التراخيص.

وتابع: «الإجراءات للقضاء على جزءا كبيرا من البيروقراطية والتيسير على المواطنين، وسيتم عقد ورشة العمل في القريب العاجل».

دليل إجراءات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، وذلك حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وجاءت تكليفات مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين، والمهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المكاتب الاستشارية و المهندسين الذين سيقومون بالأعمال.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خلال الاجتماع، إنه سبق عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان، لمراجعة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وإن النقابة متعاونة لأقصى درجة، بهدف دعم الدولة في جهودها لضبط النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات.