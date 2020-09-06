تحصيل 210 ملايين جنيه من تصاريح البناء بالشرقية خلال عام

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسد منابع الفساد الإداري والمالي، ورفع مستوى الأداء.

وأوضح المحافظ، أن أحد أهم عوامل تطوير العمل والإنجاز تتمثل في ميكنة العمل الإداري بالكامل في المجالات الإدارية المختلفة، لسهولة توافر المعلومات والبيانات باعتبارها الأساس الرئيسي.

ومن جانبه أشار أحمد الشريف مدير إدارة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، أن تلك المراكز تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين من بينها (تصاريح البناء - تصاريح الإشغالات والإعلانات - استخراج رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية - استخراج المرافق ....).

وأضاف مدير إدارة المراكز التكنولوجية، أنه جرى استقبال 134 ألفا و402 مواطن بالمراكز التكنولوجية وتقديم (3674) خدمة متنوعة، وتحصيل 210 ملايين و632 ألفا و108 جنيهات خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020، مشيراً إلى أن هذه الخدمات غير شاملة خدمة تلقى طلبات التصالح ودفع مقدم الجدية 25 %.