تفاصيل آخر لقاء بين مهندس تأهيل «بوينج B777-200» ووزير الطيران (صور)

استيقظ قطاع الطيران المدنى صباح اليوم، على نبأ وفاة المهندس أبوطالب توفيق أبوطالب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئه أثناء العمل داخل هنجر 7000، ونقل إلى مستشفى مصر للطيران، وجرى إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنّ أبوطالب توفيق، (60 عاما)، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تعرض لأزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة، ومقره مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، ونقل إلى مستشفى مصر للطيران، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبه، نعى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والعاملين بديوان عام الوزارة، والشركات والهيئات التابعة، الفقيد، وتقدموا بخالص التعازى، لأسرة المغفور له المهندس أبوطالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدني المخلصين.

عين رئيسا لمجلس إدارة الشركة أكتوبر الماضي

وعُيّن المهندس أبوطالب توفيق أبوطالب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، صباح 26 أكتوبر الماضي، وأصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتعيين المهندس أبوطالب توفيق، رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفا للمهندس إبراهيم فتحي.

وعُيّن المهندس أبوطالب توفيق في عام 2011، رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وفي عام 2012 وحتى عام 2015 تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى.

وخلال الفترة من عام 2016، وحتى عام 2018 تولى رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية.

وشهدت الشركة خلال تلك الفترة تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة في عدد العملاء، إضافة إلى توسع كبير في البنية التحتية للشركة ومشروعاتها التنموية.

وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة أثناء العمل بمطار القاهرة

وشهد هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، آخر جولة تفقدية للراحل برفقة الوزير في نوفمبر الماضي، حيث كان أبو طالب رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، واستقبلهما الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي ومتابعة التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التي أُجريت على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

آخر لقاء جمع وزير الطيران المدني بالمهندس أبوطالب بهنجر 7000

وخلال الزيارة، أشاد الوزير بجهود توفيق خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية، خاصة ما تم إنجازه بمجمع ورش عمرة المحركات، الذي يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تم إنجازه من أعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.