مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 242 رحلة تقل على متنها 30 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الـ24 ساعة القادمة اليوم الجمعة، سفر ووصول 30 ألف مسافر على متن 242 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة القادمة، وصول 119 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 12 ألف راكب، كما يشهد مغادرة 123 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 18 ألف مسافر.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تطبق إلاجراءات الوقائية

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، تسيير 70 رحلة جوية بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من «بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، برلين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل» و9 رحلات داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان» و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8667 راكبا من جنسيات مختلفة.

«مصر للطيران» تشارك بمبادرة «شتي في مصر» بطرح أسعار تنافسية للرحلات الداخلية تبدأ من 1500 جنيه

وكانت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، أعلنت عن مشاركتها في مبادرة «شتي في مصر» من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن «مصر للطيران» حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن الشركة حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 من فبراير القادم.