ضبط 1199 قضية تموينية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وضبطت 1199 قضية متنوعة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 11989 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وضبط 2 طن دهون حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وعثر بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 3000 لتر أكسجين سائل داخل خزان معد للتعبئة مجهول المصدر، 60 أسطوانة غاز أكسجين، تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وضبط قائد المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة، لاستيلائه على مبلغ «249.549 جنيه» من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء، ضبط مالك مخبز بلدي، بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 281.817 جنيه.

وضبطت شرطة التمويي 10.472 عبوة حلوى، بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، منتج نهائي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 9 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط 5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمحافظة المنوفية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.