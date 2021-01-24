تسليم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك» بالقليوبية

وزع الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» بمركز شباب مدينة بنها.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وبحضور وليد فرماوى وكيل مديرية لشئون الرياضة، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.

وقال وكيل الوزارة إنَّه سيتم تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وأوضح «الصبروط»، أن وزارة الرياضة قررت تقديم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض»، يبلغ 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعما بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.

تأتى هذة المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سعيا لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات، وأطلق المرحلة الثالثة للمبادرة بعد ما لاقت المرحلتان السابقتان استحساناً وقبولاً واسعاً في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين، خاصة الشباب منهم

كان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قد قرر تشكيل لجنة برئاسته وتحت إشراف وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة وذلك لتسليم الدراجات الخاصة بمحافظة القليوبية، فى ضوء الدور المجتمعي والخدمي الذى يقوم به الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفى إطار تنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع، وانطلاقا للمرحلة الثالثة فى مبادرة «دراجتك صحتك» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، حيث تم وصول الدراجات الخاصة بمحافظة القليوبية بعدد 20 دراجة، وهى 15 دراجة جبلى و5 دراجات هجين.