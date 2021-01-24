محمود مسلم: صورة مصر بالخارج لا تمثل الواقع

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن مخاطبة الخارج، ليس منوطا لجميع أعضاء البرلمان بغرفتيه، أو كل الإعلاميين، مشيرا إلى أن دورهم الأصيل في هذه القضية، مخاطبة الداخل، لكن يجب أن تكون هناك فئة تُخاطب الخارج، موضحًا أن الإعلام الذي يريد أن يخاطب الخارج، يجب أن يكون البث الخاص به، يصل للمناطق المراد الوصول إليها، وأن يكون لدى هذه القنوات مكاتب في العواصم المستهدفه، فضلًا عن تنوع جنسيات الإعلاميين.

من لا يُدرك أن هناك مؤامرة على مصر ساذج أو متآمر

وشدد «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لا»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، على أنه ليس من المعقول أن يخاطب كل النواب الخارج، رغم أن الدولة المصرية تمر بحروب عديدة وطويلة، ومن لا يدرك أن هناك مؤامرة على مصر، إما ساذج أو متآمر، لكن الدولة قررت أن تقاوم كل هذه الأمور، وعدم الالتفات لتلك الانتقادات الهدامة، «لو شوفنا كمية القنوات والصحف والمواقع اللي بتهاجم مصر، ترتكب أخطاء تصل لحد الجرائم».

صورة مصر في الخارج لا تمثل الواقع

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن الهجوم على الدولة المصرية لم يأتي من قبيل الصدفة، بل هناك منظمات خاصة بحقوق الإنسان، مثل «هيومن رايتس»، تهاجم مصر بأكاذيب، بل بعض الصحف تخصص افتتاحيتها للهجوم على مصر، وفي الوقت ذاته، كانت الدولة المصرية منشغله هي والإعلام بالداخل، موضحًا أن صورة مصر في الخارج، لا تمثل الواقع، وهناك فرق كبير بين ما يُعرض في الإعلام بالخارج عن مصر، وبين الواقع المصري.

نحاول تغيير صورة مصر في الخارج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر حدث أيضًا للأسف، بسبب وجود بعض المصريين الذين مارسوا أدوارا قذرة لتشويه سمعة مصر، من خلال بث معلومات خاطئة، «لسه كنت قريب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل موجة فيروس كورونا المستجد مع الهيئة الإنجيلية، وتحدثنا مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي وعددًا من المسؤولين، تكلمنا عن ما يحدث في مصر والإنجازات والمشكلات والتحديات، وزي ما احنا بنتكلم غيرنا بيتكلم، بنحاول نغير هذه الصورة».