السيسي: سننهي مشاكل الريف خلال 3 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه عازم على إنهاء مشاكل الريف المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي: «عايز أتكلم عن مشروع كلنا مهتمين بيه سواء الموجودين في الحضر أو في الريف، وهو المشروع اللي أطلقته الحكومة وبدأنا الخطوات العملية لتنفيذه وهو مشروع تطوير المصري وتحسين حياة الناس في الريف المصري».

وأضاف: «إحنا بنتكلم على حوالي 4500 قرية و35 ألف تابع لها، في خطة بتمنى ننهيها في 3 سنين، والحكومة عملت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل وتقدير لحجم المطالب اللي هيتطلبها العمل ثم كمان الموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل».

وتابع: «الأمر اللي متحركين فيه هو تحدي كبير، بنتكلم على حوالي 55 مليون إنسان، بتمنى إننا في نهاية المبادرة أو المرحلة نكون غيرنا تماما من الواقع الموجود، وبيعيشوا فيه، وإحنا قولنا الكلام ده قبل كده، لكن بكرره عشان أستدعيه واستدعي أهميته لينا كلنا وكمان بستدعي الهمم، همم كل الناس حتى الموجودين في القاهرة والاسكندرية».

واستطرد: «نحن سنتحرك من أجل أهلنا اللي موجودين في كل حتة في ريف مصر، والدولة حطت الموارد المطلوبة لكن باقي حجم العمل الضخم والتحدي الحقيقي، ننفذه خلال المدة اللي ألزمنا نفسنا بيها نخلصها خلال 3 سنوات».