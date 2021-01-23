«أديب» عن سبب وقف تمويل «الإخوان»: مهزوش شجرة في مصر طول 7 سنين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان وما يسمى بـ«الثوار الليبراليين السياسيين بأسطنبول» سيعلنون غدا عن إنشاء «كيان ثوري» جديد، متابعا: «الكيان فيه تشكيل زي بتوع الكورة، طبعا هيحضر الكابتن اللي معاه الكورة، أيمن نور، اللي عنده مشكلة، لأنه كان طالب من أسبوع تمويل، والتمويل مجاش لية معرفش، وطبعا الحراك محتاج تمويل بس التمويل مظهرش، لأسباب مش مفهومة».

وتابع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، «أيمن نور قرر بشكل علني يشتغل مع ناس معينة ويحط إيده فإيدهم عشان يعملوا حراك جديد في مصر».

وواصل، «لما تقعد 7 سنين متهزش شجرة أنا أفضل أمولك ليه؟ لو أنا بمول ناس 7 سنين مفيش شجرة اتحركت في البلد، معارضة إيه دي؟ ما تبقى جامد كدة وورينا الهزات، ويجي بعد 10 سنين على ثورة يناير تيجي تقولي أنا بعمل تنظيم جديد وأعمل جديد، طب القديم عمل إيه؟».

واستكمل: «لو جينا عملنا كشف حساب ونسأل أيمن نور ماذا قامت المعارضة في الخارج وماذا قدمت وإيه الهزة اللي اتعملت وإيه الشيء اللي إتغير في البلد بسببكم.. ولا شيء، وقاعدين بس بتاكلوا وبتشربوا وتنبسطوا ومحطات وفلوس وفي النهاية مفيش حاجة حصلت».

وواصل، «الأساس في الحكاية إن أيمن نور يبقى رئيس الكيان.. من حقه على فكرة، الراجل اللي بيوضب القعدة، فطبعا لما بيقرر إنه يبقى رئيس الكيان هيكون فيه انشقاقات، والمعارضة الموجودة هناك عندها انشقاقات، بكرة ده اجتماع المنشقين، فيه مجموعة انشقت عن الإخوان بقيادة إبراهيم منير، وفيه ناس بردو مش راضيين على أيمن نور».