الأوقاف: استلمنا أعيان وقفية بأكثر من 7 مليارات جنيه في عهد السيسي

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، التي عقدت بالبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وحضور الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف وبعض نواب المجلس الموقر، لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته، مؤكدًا أن الوزارة استطاعت بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الدعم، تعظيم عوائد الوقف في ظل عهد الرئيس السيسي.

كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية، لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل، بأكثر من 7 مليارات جنيه، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي 2019/ 2020 ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر.

7 أرقام قياسية

وحققت هيئة الأوقاف المصرية خلال العام الجاري، 7 أرقام قياسية على التوالي، وشملت أبرز الإنجازات الآتية:

1- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 - 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه، بزيادة قدرها 85 مليونًا و744 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2018/ 2019، بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336 مليونًا و107 آلاف جنيه عن العام المالي 2017 - 2018، بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981 مليون جنيه عن العام 2014-2013 بنسبة 173.79%.

2- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها، حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه، بزيادة قدرها 106 ملايين و405 آلاف جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019.

3- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020 مبلغ 88 مليونًا و526 ألف جنيه، بزيادة قدرها 49 مليونًا و711 ألف جنيه، بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019.

4- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91 مليون و570 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليون و253 ألف جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في العام الماضي.

5- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020 مبلغ 135 مليونًا و287 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليونًا و35 ألف جنيه، بنسبة 14% عن نفس الشهر العام الماضي.

6- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونًا و347 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليونًا و320 ألف جنيه بنسبة 19% عن نفس الشهر في العام الماضي.

7- بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليون و560 ألف جنيه، بزيادة قدرها 164 مليونًا و735 ألف جنيه، عن نفس الفترة العام الماضي.