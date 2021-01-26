اليوم.. قطع المياه عن سندوب وأجا و15 قرية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجارى قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة سندوب بمدينة المنصورة وعن مدينة أجا وبعض قرى بمركز أجا وذلك لإجراء أعمال تعديل على خطين مياه رئيسيين قطر الخط الواحد 400 مم لزيادة ضغوط المياه بهذه المناطق.

وقال مختار، في بيان صحفي، إن قطع المياه عن تلك المناطق سيكون لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لإجراء أعمال تعديل على خطين مياه رئيسيين قطر الخط الواحد 400 مم فى كل من سندوب بالمنصورة ومنية سمنود بمركز أجا وذلك لزيادة ضغوط المياه بهذه المناطق.

وذكر أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: «منطقة سندوب بالكامل، ومدينة أجا، وعدد من قرى مركز أجا وتشمل قرى نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشأة الاخوة، والبهو فريك، وبقطارس، وكفر ديرب، والسبخا، وشبرا قرموط البهو، وديرب بقطارس، ومنية سمنود، وكفر المندرة ، والمندرة، وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة، وجراح».

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فترة انقطاع المياه، وتخزين المياه بالمؤسسات الخدمية التي لا تستغني عن المياه، فوجه المحافظ لرئيسي الوحدة المحلية بمركزى المنصورة وأجا للتنسيق مع مسؤولي الشركة لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية اتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التى يتم إجراؤها على خط المياه.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه المناطق بضرورة العمل اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.