قطع المياه عن مناطق بأسوان بسبب أعمال الإحلال والتجديد الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن منطقتي في وسط المدينة، هما عباس فريد والكورنيش حتى مساكن أطلس، إضافة إلى مناطق (شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها)، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت.

وأرجعت الشركة قطع الخدمة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش، بدءً من مجلس المدينة حتى نادى أسوان الرياضي، مع الربط بالمحابس الجديدة، وتنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.