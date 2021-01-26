أبوطالب توفيق.. وفاة في «محراب مصر للطيران»

«توفي في محراب العمل» إنه المهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية، الأحد، أثناء تواجده بهنجر 7000 بمطار القاهرة الخاص بصيانة الطائرات.

رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال في سطور

أبوطالب الذي تولى قيادة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية 3 مرات وبقرارات من رؤساء مختلفين للشركة للقابضة لمصر للطيران وذلك بسبب كفاءته وتفانيه في العمل الذي جعل الشركة تتوسع في العمل وتحقق إيرادات وأرباح مالية كبيرة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فقيد مصر للطيران :-

- تم تعيين المهندس أبو طالب توفيق خلال عام 2011 رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

- وبعد أن أثبت جدارته خلال رئاسته لشركة الصناعات المكملة تم تعيينه رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال عام 2012 وحتي عام 2015.

- شهدت الشركة خلال تلك الفترة زيادة في عدد العملاء بالإضافة إلى توسع كبير في البنية التحتية للشركة.

- نظرا لكفاءته الكبيرة أثناء توليه قيادة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قررت الشركة القابضة لمصر للطيران تعيينه للمرة الثانية رئيسا لشركة الصيانة والأعمال الفنية خلال عام 2016.

- استمر في رئاسة شركة مصر للطيران خلال ولايته الثانية لها حتي عام 2018.

- أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الحالي قرارا أكتوبر الماضي بتعيين المهندس أبوطالب توفيق للمرة الثالثة رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

- ساهم المهندس أبوطالب توفيق خلال ترأسه لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة الجوية في تحقيق الشركة لإيرادات وارباح غير مسبوقة خلال ولاياته الثلاث.

- كانت المحافظة على العمالة الفنية التي تمتلكها الشركة أحد أهم أولويات رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والذي حارب فكرة سفر العمالة المدربة للعمل بالخارج وساهم في خلق جيل جديد من المهندسين والفنيين والعاملين ما أهل الشركة لتكون رقم 1 في مجالها بالشرق الأوسط.

- قررت مصر للطيران وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني إطلاق اسم المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة و الأعمال الفنية على هنجر 7000 الذي توفي أثناء تأدية عمله تقديرا لكفاءته وتفانيه في العمل.

- المهندس الراحل أبوطالب توفيق كان مقرر أن يحال إلى المعاش لبلوغه الـ60 خلال العام الجاري.