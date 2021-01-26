خطوات التسجيل في التنسيق الموحد للجامعات وكيفية سداد المصروفات

أيام قليلة وسينطلق موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للتسجيل والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى تحقيق النزاهة والشفافية بين جميع الطلاب الملتحقين ومنع تدخل العنصر البشري في عملية الاختيار.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة وكيفية التسجيل:

سينطلق الموقع في شهر فبراير المقبل.

يمكن لجميع الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات أن يسجلوا بالكليات مجاناً وللالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية من خلال الرابط الذي تتيحه الوزارة.

يمكن الاطلاع على المصروفات للكليات من خلال خانة كل كلية وشعبة يرغب الطالب الالتحاق بها.

يكون التنسيق على 3 مراحل.

تكون الأولوية في القبول، للطلاب الحاصلين على مجموع أكبر في الثانوية بما يتماشى مع الأعداد المقررة لكل كلية.

25 رغبة لكل طالب للتسجيل، ويتم منحه 3 أيام للتعديل في الرغبات منذ بدء التسجيل.

الموقع يسري على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالتيرم الثاني للعام الجامعي 2020ـ2021.

تحدد الجامعات طرق وأماكن السداد للمصروفات ولرسوم الاختبارات.

من المنتظر تنفيذ اختبارات القبول بدءاً من مارس المقبل للتيرم الثاني.

تحدد الجامعات القوائم التي اجتازت اختبارات القبول حتى يتسنى للموقع الاختيار من عموم المتقدمين.

يسجل الطالب كافة بياناته بحرص فهو المسؤول مسؤولية كاملة عن البيانات التي يدخلها للالتحاق، كما يسجل على الموقع من خلال إدخال بياناته مرتبطة بإيميل خاص به.

إعلان نتائج القبول من خلال نفس الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.

يمنح الطالب 48 ساعة بعد إعلان النتائج لتقديم التظلمات أو تعديل الرغبات.

بعد مرور فترة التعديل والتظلمات يتم غلق الموقع وإعلان الأسماء النهائية للمقبولين.

على الطالب سداد المصروفات الدراسية عن طريق الحسابات المخصصة من قبل الجامعات في البنوك المختلفة.

إذا لم يقم الطالب بالسداد خلال 48 ساعة من نتيحة القبول من حق الجامعة شطبه وترشيح طالب آخر وذلك بعد إخطاره برسالة على البريد الإلكتروني الخاص به.