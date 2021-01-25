الجامعات: امتحانات التيرم الأول للكليات حضورياً

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول" للعام الجامعي 2020- 2021، أن الامتحانات في موعدها، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن الجداول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، فضلا عن عنوان الامتحانات حضوريا في الكليات، موضحين أنه تم التشديد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الثاني توزيع الطلاب في اللجان في ظل وإطار توجيهات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه جرى التنسيق مع عمداء الكليات المختلفة بشأن وضع الجداول الامتحانات المتعلقة بالتيرم الأول، مشيرا إلي أنه سيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي مرض كورونا، موضحا أنه سيتم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طول فترة التواجد بالجامعة، ومنع دخول أي شخص بدونها.

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون حضوريا بجميع الكليات وفقا لمنظومة التعليم الهجين المطبقة منذ العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه تم التنبيه على الكليات بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل وضع كورونا.

جامعة بورسعيد: الامتحانات ستنطلق في 21 فبراير

وقال الدكتور أيمن ابراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، أن الامتحانات ستنطلق بكليات الجامعة بدءا من 21 فبراير المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مؤكدا أن الامتحانات ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، أن جرى التنسيق مع الكليات بضرورة اتخاذ كل الترتيبات والاستعدادت اللازمة لامتحانات التيرم وتطبيق أقصى معايير درجات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19".