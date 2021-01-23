تنفيذا لـ«أعلى الجامعات».. الكليات تبدأ إعلان جداول الامتحانات الأسبوع المقبل

أعلنت عدد من الجامعات الحكومية، عن البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، بدءاً من الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، على أن تبدأ أعمالها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات التيرم الأول خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الامتحانات ستتم حضورياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التشديد على منع دخول أي شخص للجامعة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك دون ارتداء الكمامة، وكذلك التعقيم والتطهير الدوري للقاعات وأماكن الامتحانات للطلاب.

الجامعات: منع أي شخص من دخول الجامعة دون ارتداء كمامة

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيم البدء في الاعلان عن الجداول بدءاً من الأسبوع المقبل لشهر فبراير، على أن يتم التشديد على الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تنفيذ الامتحانات حضورياً، مع تطبيق الإجراءت الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن مراعاة الظروف التي يمر بها المجتمع.

ومن ناحية أخرى، قالت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أنه بناء على ما تم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد ظهر اليوم بجامعة حلوان.

وأحاطت جامعة سوهاج الطلاب بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية علما بضرورة الاستعداد للامتحانات، موضحة أنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير،على أن تبدأ الامتحانات بمشيئة الله بعد 20 فبراير المقبل.