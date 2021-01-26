«بعد واقعة هتك العرض».. علماء دين: 3 شروط لعمل الخادم والخادمة بالمنزل

سادت حالة من الغضب خلال الساعات الماضية داخل المجتمع المصري، بعدما تصدرت واقعة هتك عرض فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وذلك على يد خادم للأسرة، لمدة تخطت عام ونصف، داخل غرفة نومها بمنطقة المعادي.

واعتبر البعض، أنه لابد من معاقبه المعتدي على الفتاة، ليكون عبرة للجميع، كما اعتبر آخرون، أنه لا يجوز أن يتواجد خادم في بيت لا يوجد به إلا النساء.

من جانبه، قال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز أن يتواجد خادم في بيت ليس به إلا النساء، لكن بشروط وأبرزها، أن يكون الخادم متزوج وأن يكون كبيرا في السن، وأن يعُرف عنه حسن السلوك والسمعة.

وأضاف هندي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط، فإنه لا يجوز أن يتواجد خادم في البيت، لأن ذلك يعتبر خلوة غير شريعة بين الرجل والنساء اللاتي في البيت.

وتابع هندي، أن الشروط التي فرضت على الخادم الذكر، مفروضة أيضا على الخادمة، ولا يجوز أن تتواجد في بيت به رجال في حال الإخلال بالشروط التي ذكرها، ولكن من الأفضل أن يتواجد خادم في بيت للرجال، وخادمة في بيت النساء، منعا لحدوث المعصية والرذيلة.

كريمة: أتفق مع عبدالغني هندي في الشروط التي وضعها

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يتفق مع الدكتور عبدالغني هندي في الشروط التي ذكرها، لكي يخدم الرجل في بيت به النساء.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا بد على المسلمين أن يلتزموا بالشروط التي حددها الدين الإسلامي في ذلك الشأن، وذلك للحد من جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض.

والدة الفتاة: وجدت سائل منوي على ملابس ابنتي

وكانت والدة الفتاة، أكدت في التحقيقات، أنها عثرت على سائل منوي على ملابس ابنتها إثر هتكه لعرضها لمدة عام ونصف، لأنه كان يستغل وجوده في البيت وحيدا مع الفتاة، ويتوجه إلى غرفة نومها ويجردها من ملابسها ويتحرش بها.