محوران لتحقيق الأمن الغذائي تنفذهما «الزراعة».. تعرف عليهما

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العديد من المحاور لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي بلغت ما يقرب من 60% في القمح و95% في زيت المائدة.

ووفقاً لتقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل وزارة الزراعة على استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردبا من القمح كما تم استنباط وتسجيل 3 أصناف من الأرز جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بإنتاجية الفدان من 4.5 إلى 5 أطنان، ما أدى إلى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث إنتاجية الفدان.

وأوضح التقرير أن مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث المحاصيل نجح في استنباط وتسجيل 3 هجن جديدة من الذرة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردبا، كما تم استنباط صنفين من الفول البلدي بإنتاجية تزيد عن 10 أرادب للفدان، وأصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.

أكد التقرير أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية وهي القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات الثومية بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي، وقد أظهرت النتائج تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية.

ولتحقيق الأمن الغذائي عملت الوزارة على التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الأعلاف، خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل، كما تعمل الوزارة على تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي، حيث انتهت الوزارة طبقاً للتقرير من تحرير عقود لـ 5436 منتفعا بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة، وحل مشاكل 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.