حبس مدير الإدارة الهندسية بدشنا بتهمة إصدار تراخيص بناء مخالف

قررت النيابة العامة بمركز دشنا، حبس مدير الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة دشنا، وفني التنظيم بقرية فاو بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيق في تهم إصدار تراخيص لمواطنين على أراضي أملاك الدولة.

وكانت مباحث الأموال العامة، التي مقرها محافظة سوهاج، ألقت القبض على مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دشنا، وفني التنظيم بقرية فاو، بتهمة إصدار تراخيص مباني على أراضي أملاك دولة على ترعة الكلابية بقرية البصريات.

وسلمت مباحث الأموال العامة المتهمين إلى النيابة العامة في مركز دشنا، دائرة واقعة المخالفات، وحققت مع المتهمين من خلال معلومات وأوراق تم تقديمها من مجلس مدينة دشنا، بأن تلك الرخص وخاصة رخصة بناء لمواطن بقرية البصريات على ترعة الكلابية المملوكة للدولة.

وبناء على قرار النيابة العامة وتوصيات مباحث الأموال العامة، تم إيقاف عمليات البناء على رخصة البناء المخالفة، كما طلبت فحص كل عمليات ترخيص مباني أخرى وقع عليها مدير الإدارة الهندسية في مجلس مدينة دشنا.

فيما تباشر النيابة العامة في دشنا أيضا، التحقيقات مع رئيس مجلس المدينة السابق لدشنا، ومعه 2 موظفين في تهمة الاستيلاء على 173 ألفا و350 جنيه، من بيع أدوات نظافة خاصة بالمجلس، وذلك بعد ثبوت مخالفات مالية في بيعها.

وقال اللواء، أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة لن تتستر على أي مخالفات أو فساد في الوحدات المحلية وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة مباشرة.