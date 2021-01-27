ضبط 340 شيشة في حملات مفاجئة على مقاهي الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، أمس الثلاثاء، عددًا من الحملات المفاجئة على المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء شرق ووسط، أسفرت عن التحفظ على 340 شيشة، ليصل إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية علي مدار شهر إلى 2600 شيشة وذلك علي مستوي الأحياء.

وأكد اللواء جمال رشاد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة، لافتاً إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد. حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668، وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، تمكن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، برفع مخلفات متنوعة من شارعي بلقيس وقنال السويس بإجمالي 25 طنًا، وذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة ؛ ورفع كفاءة اعمالها بالحي، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

كما شن الحي حملة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع محرم بك وباب شرق، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظواهر،تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع محرم بك وباب شرق.

وتوجهت الحملة الي شوارع الطريق الصحراوي، وقنال السويس البطيء، ووابور المياه، والشيخ سعدي، والحضرة البحرية، ومساكن الحضرة، والأندلس، والدون تاون، والمحموديه، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات الاشغالات، وذلك لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور.