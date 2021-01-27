العثور على رضيعة ملقاة بجوار أحد مساجد المحلة الكبرى

شهد شارع الصياد بمنطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، عثور الأهالي على طفلة رضيعة ملقاة أمام أحد المساجد الشهيرة بالمنطقة، وتم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الرضيعة إلى طوارىء مستشفى المحلة العام لإسعافها.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالشارع بأرض فضاء بمنطقة صندفا التابعة لذات الناحية.

وانتقل ضباط القسم برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إلى موقع البلاغ.

كما تبين من تحريات النقيب محمد عميرة معاون مباحث قسم شرطة ثان المحلة ومن الفحص أن الطفلة حديثة الولادة ومقطوعة الحبل السري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأمرت النيابة بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الواقعة وطلب تحريات المباحث وإيداع الطفلة مستشفى المحلة للحفاظ على حياتها.