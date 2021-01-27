تعطيل العمل بالبنوك غدا وتغذية الـ«ATM» بالكاش تجنبا لنقص السيولة

تُعطل البنوك غدا الخميس رسمياً، وفقاً لقرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، الصادر الخميس الماضي، بمنح البنوك عطلة عيد الشرطة و25 يناير، غداً الخميس 28 يناير بدلاً من الاثنين 25 يناير، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 31 يناير 2021.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بـ«الكاش»

وتبدأ البنوك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي، اليوم الأربعاء، حيث يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي حوالي 14 ألف ماكينة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، تحسباً لنقص سيولة في الماكينات خلال أيام العطلات الثلاث القادمة، الخميس والجمعة والسبت.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بأن يكون الخميس المقبل 28 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

فروع تعمل طوال أيام الأسبوع

وقالت مصادر مصرفية، إن هناك عدد من البنوك تعمل خلال أيام الإجازة، بالإضافة إلى الفروع الإلكترونية التي قد يلجأ إليها أصحاب الخدمات المصرفية العاجلة طوال أيام الإجازة، مشيرةً إلى أن هذه الفروع لا تشمل تقديم كافة الخدمات البنكية.

جاء ذلك بمناسبة حلول عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حيث تقرر أن تكون الإجازة يوم غدٍ الخميس الموافق 28 يناير بدلا من الإثنين الماضي، حيث فتحت البنوك أبوابها للعملاء الإثنين الماضي بشكل طبيعي دون تعطيل للعمل في أي من فروعها بجميع محافظات الجمهورية.

تعطيل العمل في البورصة المصرية والقطاع الخاص غدا

وتشمل عطلة الغد، تعطيل العمل في البورصة المصرية أيضاً وعدداً من الشركات الخاصة، وتشمل الإجازة تعطيل العمل أيضاً في القطاع الخاص، وبإمكان أصحاب العمل تعويض العمل عن الإجازة بيوم أخر أو مقابل مادي وفقاً لاحتياجات العمل.