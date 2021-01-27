أمن المنافذ يواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وشملت الجهود أيضاً من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وضبط عدد (37) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، في مجال الأمن العام، وضبط عدد (1384) مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت من تنفيذ عدد (248) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.