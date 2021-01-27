«حولوا قرية أم كلثوم لمركز ثقافي».. اقتراح برغبة تحت القبة لـ«الثقافة»

نقلت فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، طلبا من أهالي قرية طماي الزهيرة بمركز السنبلاوين في الدقهلية «مسقط رأس سيدة الغناء العربي أم كلثوم»، إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بتطوير قريتهم وتحويلها إلى مركز تنويري، وإقامة متحف لسيدة الغناء العربي، تقديرا لمسيرتها الفنية، وحفاظا على التراث، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت إلقاء بيان وزارة الثقافة، بشأن إنجازات وجهود الوزارة خلال العامين الماضيين، ضمن برنامج الحكومة «مصر تنطلق 201/2022».

«قد تكون هذه الخطوة نقطة البداية لإنشاء مراكز أخرى بمسقط رأس شخصيات مصرية أخرى».. قالت النائبة خلال الجلسة، موضحة أنّها أرفقت مذكرة توضيحية بطلبها.

المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب النائبة بتقديم الاقتراح برغبة مكتوبا إلى المجلس، لمناقشته مع المذكرة التوضيحية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أنّ الوزارة انتهت من إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية، كما انتهت أيضا من تطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة، متابعة: «واجهنا تحدٍ صعب تمثّل في قلة الاعتماد المالي».

وأوضحت عبدالدايم، أنّ الوزارة نسّقت مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس، وجرى اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل لـ40%، مشيرة إلى إسناد المشروعات المتعثرة للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه.