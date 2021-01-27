توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: شديد البرودة وأمطار يومي الخميس والجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدار الأيام الثلاثة القادمة، إذ يُتوقع أجراء باردة وأمطار على بعض المناطق، وكشفت الأرصاد في بيانها، أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، شديد البرودة على تلك المناطق.

كما أوضح خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ودافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا مع وجود رياح معتدلة، كما تشهد بعض مناطق الوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح على معظم الأنحاء.

وعن طقس الجمعة 29 يناير، توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء مع طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا ووجود أمطار متوسطة على تلك المناطق باستثناء القاهرة.

كما يسود طقس السبت 30 يناير معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري وفي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة على كافة المناطق بجمهورية مصر العربية على النحو التالي:

درجات الحرارة الخميس 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة يوم الجمعة 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة يوم السبت 30 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.