جامعة مطروح: امتحانات الترم الأول عقب إجازة نصف العام مباشرة

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والثلاثين، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة مطروح.

واستعرض المجلس ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الطارئة المنعقدة في 31/21/2020، فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الأول.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، العمداء بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أنها ستبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.

وأكد رئيس جامعة مطروح ضرورة استغلال فترة الإجازة لاستكمال جميع الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة إلى زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة؛ إذ وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Sciene لـ 94 بحثا علميا، و77 بحثا علميا بقاعدة Scopus، متوجها بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، الذين ساهموا في المُضي قدما بالجامعة من خلال زيادة عدد الأبحاث العلمية المفهرسة المنشورة دوليا.

ولفت «النجار» إلى أن هناك زيادة في عدد المجلات العلمية بكليات الجامعة، مضيفا أن الجامعة لا تألُو جهدا في تشجيع البحث العلمي، من خلال انتهاج استراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدا أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.

ووافق المجلس على منح درجة الدبلوم بكلية التربية لـ4 طلاب فصل معاكس الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لـ«5 طلاب تخلفات فصل الخريف 2019، و38 طالبا وطالبة فصل الربيع 2020، وطلاب درجة الدبلوم لطلاب التخلفات فصل الربيع 2020.»، ومنح طالبة درجة الدبلوم خاص تخصص الصحة النفسية فصل الربيع 2020.

كما وافق المجلس على منح 26 طالبا وطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، دور صيف 2020، للعام الجامعي 2019/2020.