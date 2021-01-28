«التعليم» تستعد لامتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية بعد 20 فبراير

بدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية، والمزمع عقدها بعد 20 فبراير المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا خلال يناير الجاري، مشيرة إلى أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، موضحة أنه سيتم توفير أجهزة حرارية باللجان لقياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

وقالت المديريات التعليمية، إنها تواصل الاستعداد الإداري لعقد امتحانات الترم الأول، وتجهيز كشوف المراقبين والعمل بالكنترولات، مؤكدة أنها فى انتظار القرار النهائى للوزارة بخصوص الامتحانات، والذى سيتم إعلانه يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، بشأن مواعيد الامتحانات والجداول والطرق التى يتم بها تقييم الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة ترغب فى إنهاء امتحانات الترم الأول لدخول الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى دون تأخير.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد على عقد الامتحانات عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد 20 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء الامتحانات أو تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا: «ستعقد الامتحانات تحت أى ظرف».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة عازمة على عقد الامتحانات، وإستكمال العام الدراسي الحالى، حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن كورونا لن تكون عائق فى مسيرة إستكمال الدراسة، موضحا أن الوزارة تعمل دائما على حماية الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من أى مكروه.

وترصد «الوطن»، 7 إجراءات جديدة تقوم وزارة التربية والتعليم بتجهيزهم لتنفيذهم تزامنا مع عقد الامتحانات لمواجهة كورونا، وهى كالتالى:

1- تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة أثناء إجراء الامتحانات.

2- تعقيم الفصول الدراسية المنعقد بها اللجان الامتحانية ودورات المياه يوميا قبل وبعد انطلاق الامتحانات بجميع المدارس.

3- تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحد أقصى 20 طالبا أثناء الامتحانات لتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وتعقيم المقاعد الخشبية للوقاية من كورونا.

4- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية في الصباح وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.

5- مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة أثناء وبعد الامتحانات.

6- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

7- تخصيص غرف عزل باللجان الامتحانية لتقديم الدعم لأى طالب أو مراقب امتحان يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لتلاقى العلاج اللازم.